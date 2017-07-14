ГД приняла закон о закупках юруслуг для защиты интересов России за рубежом

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон, допускающий закупку юридических услуг у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности и оперативности закупок в целях обеспечения защиты интересов Российской Федерации в иностранных и международных судах и арбитражах", — отмечается в пояснении к новому документу.

Внесение указанных изменений не противоречит нормам договора о Евразийском экономическом союзе и не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета, следует из сопроводительных материалов.

Документ также устанавливает право осуществления закупок товаров, работ и услуг органами государственной охраны в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны. Перечень товаров, работ и услуг будет утверждаться руководителем федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны.