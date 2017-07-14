МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон, допускающий закупку юридических услуг у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя.
"Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности и оперативности закупок в целях обеспечения защиты интересов Российской Федерации в иностранных и международных судах и арбитражах", — отмечается в пояснении к новому документу.
Документ также устанавливает право осуществления закупок товаров, работ и услуг органами государственной охраны в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны. Перечень товаров, работ и услуг будет утверждаться руководителем федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны.