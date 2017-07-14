ГД приняла закон о штрафах для чиновников за нарушение оплаты госзакупок

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, который вводит административную и служебную ответственность за нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров, работ или услуг при госзакупках для государственных и муниципальных нужд.

За нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по авансированию, предусмотренному государственным или муниципальным контрактом, для должностных лиц документом устанавливается штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В случае совершения такого правонарушения должностным лицом, подвергнувшимся ранее административному наказанию за аналогичные действия, такое лицо будет дисквалифицировано на срок от одного года до двух лет.

Как отмечают разработчики законопроекта, предлагаемые изменения "призваны минимизировать риски поставщика (подрядчика, исполнителя) и дисциплинировать заказчика в отношениях, связанных со своевременной оплатой выполненных по контракту обязательств".

По информации Минэкономразвития, ущемление прав предпринимателей вследствие неисполнения обязательств при оплате по государственным и муниципальным контрактам носит массовый характер. Неисполнение заказчиками финансовых обязательств по контрактам влечет негативные социально-экономические последствия, в частности, возникновение долгов по оплате труда и налоговым платежам, срыв обязательств перед контрагагентами.