МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, который вводит административную и служебную ответственность за нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров, работ или услуг при госзакупках для государственных и муниципальных нужд.
В случае совершения такого правонарушения должностным лицом, подвергнувшимся ранее административному наказанию за аналогичные действия, такое лицо будет дисквалифицировано на срок от одного года до двух лет.
По информации Минэкономразвития, ущемление прав предпринимателей вследствие неисполнения обязательств при оплате по государственным и муниципальным контрактам носит массовый характер. Неисполнение заказчиками финансовых обязательств по контрактам влечет негативные социально-экономические последствия, в частности, возникновение долгов по оплате труда и налоговым платежам, срыв обязательств перед контрагагентами.