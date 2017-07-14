Пушков предложил новое решение вопроса с дипсобственностью

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что России следует выставить условия, при которых не будет арестована дипломатическая собственность США.

Ранее заместитель помощника президента США Себастьян Горка сообщил, что в Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы "дать шанс сотрудничеству". В качестве примера таких вопросов, где может быть успешное сотрудничество, Горка привел пример ситуацию в Сирии.

"США выставляют нам условия возвращения нашей дипсобственности в США. А мы должны выставить условия, при которых мы не примем ответные меры", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президенты России и США на саммите G20 в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в юго-западных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе страны значимым шагом в урегулировании конфликта.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.