Коммунист Ревин представил документы в кандидаты на пост главы Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 14 июл — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Игорь Ревин первым представил в областную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы Калининградской области, рассказали журналистам в облизбиркоме.

"Игорь Ревин, выдвинутый калининградским областным отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", представил в избирательную комиссию Калининградской области документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона", — рассказали в избирательной комиссии.

Пакет документов на регистрацию содержит листы поддержки кандидата (представлено 39 подписей муниципальных депутатов), сведения о трех кандидатурах в Совет Федерации, первый финансовый отчет. В течение 10 дней с момента подачи документов комиссия рассмотрит их и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации, добавили в избирательной комиссии.

Выборы губернатора Калининградской области состоятся в единый день голосования 10 сентября. Этап выдвижения кандидатов завершился 29 июня, в облизбирком поступили документы на выдвижение от пяти кандидатов. С момента получения этих документов они могли начать сбор подписей в свою поддержку. Представить в облизбирком пакет документов для регистрации кандидаты могут с 11 по 21 июля.

Среди выдвинутых кандидатов — временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, которого выдвинуло региональное отделение партии "Единая Россия", при этом Алиханов не является членом партии. Кроме него на губернаторский пост будут претендовать представитель Российской экологической партии "Зеленые" Екатерина Тимофеева, депутат калининградской областной думы, представитель ЛДПР Евгений Мишин и член Коммунистической партии социальной справедливости Владимир Султанов.