Россия открыта к сотрудничеству с Советом Европы, заявил Слуцкий

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российская сторона открыта к конструктивному сотрудничеству с Советом Европы, несмотря на решение приостановить выплату своего взноса в бюджет организации. Такое мнение высказал РИА Новости глава международного комитета российской Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В четверг в российской столице находится заместитель генсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.

"Совет Европы, несмотря на ситуацию в ПАСЕ, остается важным направлением нашего сотрудничества в рамках международных организаций, это самая широкоохватная площадка на европейском континенте… И мы будем продолжать свою работу как члены СЕ, выполняя взятые на себя обязательства, несмотря на абсолютно оправданное, на мой взгляд, решение приостановить выплату взноса до восстановления полных полномочий нашей делегации в ПАСЕ", — сказал Слуцкий.

"Только на этой неделе в Госдуме приняты решения по вопросам ратификаций двух важнейших конвенций Совета Европы – по безопасности на спортивных мероприятиях и по борьбе с финансированием терроризма", — напомнил он.

По словам депутата, в Москве "открыты к конструктивному и равноправному взаимодействию".

В конце июня глава российского МИД Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении России приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла ряд резолюций из-за позиции России по Крыму, лишив российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов и в мониторинговой деятельности. В 2016 году Россия решила не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

Россия является одним из основных плательщиков в бюджет организации.