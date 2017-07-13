Россия открыта к сотрудничеству с Советом Европы, заявил Слуцкий

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российская сторона открыта к конструктивному сотрудничеству с Советом Европы, несмотря на решение приостановить выплату своего взноса в бюджет организации. Такое мнение высказал РИА Новости глава международного комитета российской Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).
В четверг в российской столице находится заместитель генсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.
"Совет Европы, несмотря на ситуацию в ПАСЕ, остается важным направлением нашего сотрудничества в рамках международных организаций, это самая широкоохватная площадка на европейском континенте… И мы будем продолжать свою работу как члены СЕ, выполняя взятые на себя обязательства, несмотря на абсолютно оправданное, на мой взгляд, решение приостановить выплату взноса до восстановления полных полномочий нашей делегации в ПАСЕ", — сказал Слуцкий.
"Только на этой неделе в Госдуме приняты решения по вопросам ратификаций двух важнейших конвенций Совета Европы – по безопасности на спортивных мероприятиях и по борьбе с финансированием терроризма", — напомнил он.
По словам депутата, в Москве "открыты к конструктивному и равноправному взаимодействию".
В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла ряд резолюций из-за позиции России по Крыму, лишив российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов и в мониторинговой деятельности. В 2016 году Россия решила не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.
Россия является одним из основных плательщиков в бюджет организации.