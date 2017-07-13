Источник сообщил, что Габриэль не примет участие в переговорах с Лавровым

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль не сможет принять участие в российско-германских мероприятиях в Берлине в четверг по состоянию здоровья, сообщил журналистам источник в немецкой столице.

Министр ФРГ должен был принять участие в церемонии закрытия перекрестного года молодёжных обменов. Кроме того, были запланированы двусторонние переговоры Лаврова и Габриэля.

"По состоянию здоровья глава МИД ФРГ не сможет принять участие в российско-германских двусторонних мероприятиях, запланированных в Берлине. МИД ФРГ будет представлен статс-секретарем министерства Маркусом Эдерером", — сообщил источник.