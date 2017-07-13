Пресс-служба опровергла, что Медведев не посещает регионы перед выборами

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова опровергла утверждения о том, что он не включился в региональную избирательную кампанию.

Газета " Ведомости " написала в четверг, что Медведев, возглавляющий партию "Единая Россия", вопреки ожиданиям партийцев не был ни в одном регионе, где пройдут губернаторские выборы, а из шести регионов, где выберут парламенты, посетил только Северную Осетию.

"Эта информация не соответствует действительности", — сказала Тимакова журналистам.

Выборы разного уровня в единый день голосования 10 сентября пройдут во всех российских регионах за исключением Ингушетии, Санкт-Петербурга и Магаданской области. В целом состоятся 55,8 тысячи избирательных кампаний и референдумов, будут замещаться более 36,5 тысячи выборных должностей и депутатских мандатов. При этом в 16 субъектах в единый день голосования пройдут выборы губернаторов, в шести предстоит избрать депутатов региональных парламентов, в Удмуртии и Саратовской области будут избираться одновременно и главы регионов, и депутаты заксобраний.