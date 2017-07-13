Россияне рассказали, какие темы им запомнились на встрече Путина и Трампа

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (89%) знают о прошедшей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, наиболее запомнившимися стали вопросы о ситуации в Сирии и на Украине, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге.

Как показал опрос ВЦИОМ, проведенный вскоре после встречи лидеров России и США, она стала заметным событием в масштабах страны: 89% россиян знают, что она состоялась.

При этом социологи фиксируют более высокий уровень осведомленность среди респондентов старше 35 лет, а каждый пятый участник опроса в возрасте от 18 до 34 лет впервые услышал о встрече только в ходе опроса.

Среди наиболее запомнившихся вопросов прошедшей встречи россияне называли ситуацию в Сирии (33%) и на Украине (24%), двусторонние отношения России и США (13%), борьбу с терроризмом (7%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9-10 июля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.