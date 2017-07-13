Красноярское отделение ЛДПР требует отмены повышения зарплат в Заксобрании

КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Региональное отделение ЛДПР выступает против повышения зарплат депутатам законодательного собрания, министрам правительства и губернатору и настаивает, что соответствующий закон был принят с нарушением регламента, сообщается на официальном сайте регионального отделения партии.
"ЛДПР официально заявляет, что выступает против повышения зарплат депутатам законодательного собрания, министрам правительства и губернатору. Закон об этом представители партии власти провели обманным путем", — говорится в сообщении.
"Его авторы умышленно ввели в заблуждение других депутатов ЗС о сути поправок, экстренно внесенных в законопроект прямо перед его принятием на сессии. В исходном тексте ни о каком повышении зарплат депутатам речи не было", – считает Глисков.
Фракция ЛДПР "обращается в прокуратуру Красноярского края с тем, чтобы надзорный орган опротестовал закон, в связи с тем, что принят он был с явными нарушениями регламента".
"Мы отзываем свои голоса под этим законом и требуем созвать чрезвычайную сессию законодательного собрания, чтобы отменить этот документ. Не может быть речи ни о каком повышении зарплат депутатам, пока не повышены в разы зарплаты учителей, врачей, библиотекарей. У нас десятки тысяч бюджетников живут на 20 тысяч рублей в месяц. В таких условиях поднимать себе зарплаты до 200 тысяч рублей1 – верх безнравственности", – подчеркнул глава фракции.