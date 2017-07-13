Красноярское отделение ЛДПР требует отмены повышения зарплат в Заксобрании

КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Региональное отделение ЛДПР выступает против повышения зарплат депутатам законодательного собрания, министрам правительства и губернатору и настаивает, что соответствующий закон был принят с нарушением регламента, сообщается на официальном сайте регионального отделения партии.

Депутаты заксобрания Красноярского края на летней сессии приняли проект закона о повышении себе и другим категориям госслужащих заработной платы вдвое: в среднем зарплата парламентария повысится со 100 до 200 тысяч рублей. Закон уже принят и подписан главой региона, однако практически повышение состоится лишь в случае принятия корректировок краевого бюджета. В "Единой России" этот законопроект назвали "чисто техническим", поскольку индексация зарплаты ряда категорий госслужащих не проводилась уже 10 лет. Повышение зарплат коснется 35 из 52 депутатов Заксобрания региона. Краевая прокуратура начала проверку после принятия решения о повышении в два раза зарплат депутатам краевого Заксобрания.

"ЛДПР официально заявляет, что выступает против повышения зарплат депутатам законодательного собрания, министрам правительства и губернатору. Закон об этом представители партии власти провели обманным путем", — говорится в сообщении.

По мнению руководителя фракции ЛДПР в краевом парламенте Александра Глискова, закон по своей сути и процедуре принятия нарушает все этические нормы.

"Его авторы умышленно ввели в заблуждение других депутатов ЗС о сути поправок, экстренно внесенных в законопроект прямо перед его принятием на сессии. В исходном тексте ни о каком повышении зарплат депутатам речи не было", – считает Глисков.

Фракция ЛДПР "обращается в прокуратуру Красноярского края с тем, чтобы надзорный орган опротестовал закон, в связи с тем, что принят он был с явными нарушениями регламента".

"Мы отзываем свои голоса под этим законом и требуем созвать чрезвычайную сессию законодательного собрания, чтобы отменить этот документ. Не может быть речи ни о каком повышении зарплат депутатам, пока не повышены в разы зарплаты учителей, врачей, библиотекарей. У нас десятки тысяч бюджетников живут на 20 тысяч рублей в месяц. В таких условиях поднимать себе зарплаты до 200 тысяч рублей1 – верх безнравственности", – подчеркнул глава фракции.