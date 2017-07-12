Тверская область заняла 6-е место в медиарейтинге в сфере госуправления

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Тверская область заняла шестое место в медиарейтинге по исполнению пакета указов президента страны в сфере государственного управления, сообщает пресс-служба правительства области.

Исследование проводилось на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 41,4 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.

"В системе государственного управления Тверской области за последние полтора года произошли заметные изменения. Это связано с новыми управленческими стандартами, которые внедряет в практику губернатор региона Игорь Руденя как на областном, так и на муниципальном уровнях", — цитирует пресс-служба заведующую кафедрой госуправления Тверского госуниверситета Галину Лапушинскую.

Эксперт пояснила, что имеет в виду, прежде всего, кадровую политику губернатора, ориентированную на местных специалистов, хорошо знающих территорию и обладающих авторитетом в профессиональных сообществах. Важную роль, по мнению Лапушинской, играет и процесс обучения чиновников современным управленческим практикам, который был активизирован главой региона.

"Игорь Руденя как руководитель с большим опытом работы на федеральном уровне довольно успешно проводит перезагрузку управленческой вертикали в Тверской области, повышая персональную ответственность каждого члена своей команды и вовлекая в формирование идеологии развития отраслей", — сказала Лапушинская.

По ее мнению, на высокие позиции Тверской области в рейтинге повлияла, в том числе, прозрачность ключевых решений регионального правительства и открытый формат взаимодействия с общественностью.

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