Генеральный секретарь ОДКБ выступит в Госдуме 13 июля

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров намерен 13 июля выступить на заседании комитета Госдумы РФ по делам СНГ, сообщается в среду на сайте организации.

"Тринадцатого июля в 14.00 генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров выступит на заседании комитета по делам Содружества Независимых Государств, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как уточняется, темой выступления будут приоритеты деятельности ОДКБ и подготовка заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.