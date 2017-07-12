Генеральный секретарь ОДКБ выступит в Госдуме 13 июля

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров намерен 13 июля выступить на заседании комитета Госдумы РФ по делам СНГ, сообщается в среду на сайте организации.
Как уточняется, темой выступления будут приоритеты деятельности ОДКБ и подготовка заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.