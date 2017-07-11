Ярославский избирком отказал кандидату от "Яблока" в регистрации на выборы

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Ярославской области отказала в регистрации на выборы губернатора кандидату от партии "Яблоко", который не представил необходимое число подписей в свою поддержку, таким образом, в выборах примут участие пятеро, сообщила РИА Новости во вторник представитель облизбиркома.

"Комиссия приняла решение… отказать в регистрации Виноградову Олегу Игоревичу ", — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что Виноградов не представил в облизбирком в срок необходимые для регистрации документы, в частности, листы с подписями в свою поддержку. "У него не было листов поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований", — сказала собеседница. Виноградов должен был собрать более 60 подписей.

Председатель регионального отделения партии "Яблоко" Олег Виноградов был шестым претендентом на должность губернатора области. В понедельник облизбирком зарегистрировал пять кандидатов. Это врио главы региона Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), депутаты ярославской облдумы Сергей Балабаев (партия ПАРНАС) и Михаил Парамонов (КПРФ), районный депутат Андрей Ватлин (ЛДПР), а также временно неработающий житель Вологды Кирилл Панько (партия "Коммунисты России").

Выборы губернатора Ярославской области пройдут в единый день голосования 10 сентября. Бывший руководитель региона Сергей Ястребов сложил с себя полномочия в июле 2016 года.