Ярославский избирком отказал кандидату от "Яблока" в регистрации на выборы

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Ярославской области отказала в регистрации на выборы губернатора кандидату от партии "Яблоко", который не представил необходимое число подписей в свою поддержку, таким образом, в выборах примут участие пятеро, сообщила РИА Новости во вторник представитель облизбиркома.
Председатель регионального отделения партии "Яблоко" Олег Виноградов был шестым претендентом на должность губернатора области. В понедельник облизбирком зарегистрировал пять кандидатов. Это врио главы региона Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), депутаты ярославской облдумы Сергей Балабаев (партия ПАРНАС) и Михаил Парамонов (КПРФ), районный депутат Андрей Ватлин (ЛДПР), а также временно неработающий житель Вологды Кирилл Панько (партия "Коммунисты России").
Выборы губернатора Ярославской области пройдут в единый день голосования 10 сентября. Бывший руководитель региона Сергей Ястребов сложил с себя полномочия в июле 2016 года.