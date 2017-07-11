Татарстан хочет создать комиссию по правовым вопросам с федеральным центром

КАЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании парламента во вторник приняли обращение к президенту РФ, в котором предлагают создать комиссию по урегулированию правовых вопросов в рамках отношений с федеральным центром и просят сохранить наименование высшего должностного лица республики.

В феврале 1994 года в Москве был подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и Татарстаном. Документ подписали президент России Борис Ельцин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Ныне действующий договор о разграничении полномочий был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин. В настоящее время Татарстан является единственным субъектом РФ, имеющим такой договор с федеральным центром. Действие договора заканчивается в конце июля.

"Срок действия договора заканчивается, но какая-либо другая правовая форма должна быть, федеративные отношения в РФ должны развиваться. Может быть, на смену этой форме придет другая правовая форма. Мы, в первую очередь, в обращении указали на то, что необходимо создать специальную комиссию по выработке предложений именно по правовым вопросам", — отметил депутат Николай Рыбушкин, зачитавший текст обращения.

В документе, принятом парламентариями Татарстана единогласно, отмечается, что заключение договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и Татарстана, утвержденного в статусе федерального закона, создало политико-правовые предпосылки для динамичного развития республики с учетом ее особенностей.

"Договор стал важным фактором сохранения политической, межнациональной и межконфессиональной стабильности. Более четверти века консолидирующую роль как для Татарстана, так и для всех татар, проживающих в России и за ее пределами, играет институт республиканской президентской власти", — считают авторы обращения.

Они также подчеркивают, что договор, как пример выстраивания конструктивных отношений между различными уровнями власти, востребован в международной практике, содействует авторитету РФ и находит поддержку абсолютного большинства жителей Татарстана.

"Сегодня основные положения договора фактически получили закрепление в действующем законодательстве, вошли в практику взаимоотношений между федеральным центром и регионами. Вместе с тем, в связи с истечением срока действия договора возникают определенные проблемы реализации ряда действующих норм конституции республики Татарстан… Просим вас поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица республики Татарстан и образовать специальную комиссию для выработки предложений по правовым вопросам", — отмечают депутаты в обращении к главе страны.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что договор подразумевал сглаживание некоторых моментов в Конституции РФ, которая в свое время не была принята на территории Татарстана.

"Наша конституция отличается от действующей Конституции РФ рядом норм. Но есть и некоторые нормы нашей конституции, которые мы готовы привести в порядок в соответствии с российской. Но мы заступаемся за основополагающие документы, которые были заложены в конституционное строительство нашей республики, и этим обращением информируем президента страны. Думаю, главное — необходимо найти конструктивные правовые решения коллизионных вопросов, которые имеются между конституциями РФ и РТ", — сказал Мухаметшин.

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