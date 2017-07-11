Спикер нижней палаты парламента Индии пригласила Володина посетить страну

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Спикер нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан пригласила председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина посетить Индию в следующем году.

"Я хотела бы вас пригласить, чтобы вы к нам приехали в следующем году для следующего нашего заседания", — сказала Махаджан на встрече с Володиным в Москве.

Она также напомнила, что в парламентах России и Индии есть созданные группы дружбы между двумя странами.

Парламентская делегация Индии находится с визитом в Москве, где во вторник проходит заседание Российско-Индийской межпарламентской комиссии.