Лавров назвал возмутительной ситуацию с российской дипсобственностью в США

ВЕНА, 11 июл — РИА Новости. Москва считает возмутительным, что США до сих пор не решили ситуацию с российской дипломатической собственностью в Соединенных Штатах, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ситуация возмутительная. Я считаю, что это для такой великой страны, как США, поборника международного права — это просто стыдно оставлять ситуацию в таком подвешенном состоянии", — сказал Лавров журналистам.

Он отметил, что в Москве "понимают русофобскую заряженность конгресса" США в связи с этим вопросом. Министр напомнил, что решение принималось администрацией президента США Барака Обамы.

"Это были уже, употреблю слово, судороги пятой администрации, она хотела максимально отравить российско-американские отношения", — сказал Лавров.