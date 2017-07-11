Лавров назвал возмутительной ситуацию с российской дипсобственностью в США

ВЕНА, 11 июл — РИА Новости. Москва считает возмутительным, что США до сих пор не решили ситуацию с российской дипломатической собственностью в Соединенных Штатах, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что в Москве "понимают русофобскую заряженность конгресса" США в связи с этим вопросом. Министр напомнил, что решение принималось администрацией президента США Барака Обамы.
"Это были уже, употреблю слово, судороги пятой администрации, она хотела максимально отравить российско-американские отношения", — сказал Лавров.