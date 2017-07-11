В ЕР прокомментировали двукратный рост зарплаты красноярских депутатов

КРАСНОЯРСК, 11 июл — РИА Новости. Решение о повышении заработной платы депутатам Заксобрания Красноярского края является "чисто техническим", поскольку индексация зарплаты ряда категорий госслужащих не проводилась уже десять лет, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии "Единая Россия".

Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания региона на летней сессии приняли проект закона о повышении себе и другим категориям госслужащих заработной платы вдвое. Закон уже принят и подписан главой региона. Общая сумма в среднем для парламентария повысится со 100 до 200 тысяч рублей. Однако практически повышение состоится лишь в случае принятия корректировок краевого бюджета, которые пока не приняты.

"Этот вопрос не обсуждался на фракции. Он был вынесен на сессию и голосовали все депутаты, которые присутствовали на заседании. Подчеркну, что речь идет о повышении заработной платы также другим категориям госслужащих, в том числе главам сельских поселений, аудиторам… По этим позициям индексации не было уже десять лет. Отмечу, что это чисто техническое решение. Для окончательного утверждения необходимо вносить корректировки в бюджет. В данный момент зарплаты не повышены", — сказал РИА Новости представитель регионального отделения ЕР.

При этом ранее один из депутатов сообщил, что в первоначальном виде проект закона не предполагал повышения зарплаты депутатам, однако прямо перед сессией были внесены изменения. По его словам, многие голосовали за документ, который видели до сессии, не зная об изменениях. Депутат также рассказал, что инициатором изменений стала группа парламентариев из "Единой России".