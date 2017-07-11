Татарстан попросит президента продлить договор о полномочиях республики

КАЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Депутаты госсовета Татарстана подготовили обращение к президенту Российской Федерации о продлении договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти России и Татарстана, как имеющего огромное значение для развития федеративных отношений.

В феврале 1994 года в Москве был подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Документ подписали тогдашние президент России Борис Ельцин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Ныне действующий договор о разграничении полномочий был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин. В настоящее время Татарстан является единственным субъектом РФ, имеющим такой договор с Российской Федерацией. Действие договора заканчивается в конце июля.

Согласно договору, республика, в частности, имеет право осуществлять международные связи, поддерживать развитие самобытной национальной культуры за пределами региона, иметь представительство Татарстана в Москве. Документом закреплены нормы, согласно которым в республике установлено два государственных языка — русский и татарский, кандидат на должность руководителя региона должен владеть обоими. Кроме того, в договоре прописано право жителей республики иметь в паспорте вкладыш на татарском языке.

"У нас заканчивается срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти Республики Татарстан. Значение данного договора трудно переоценить. Благодаря договору укрепились федеративные отношения в целом, поскольку наша политика, политика нашей республики была такова, что без сильных регионов не может быть сильной России", — сказал депутат Николай Рыбушкин, представляя подготовленное обращение.

По его словам, прекращение действия договора повлечет за собой и необходимость внесения изменений в целый ряд законодательных актов как в самой республике, так и в РФ, в частности, потребуются и изменения в действующую Конституцию Татарстана. Рыбушкин отметил, что договор должен существовать во избежание "правового провала".

Депутаты включили вопрос о рассмотрении данного обращения в повестку дня заседания парламента, он будет рассмотрен позднее.

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