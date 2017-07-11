Озеров официально объявил об уходе с поста главы оборонного комитета СФ

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сенатор Виктор Озеров на заседании во вторник официально объявил об уходе с поста председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Ранее Озеров подтвердил РИА Новости, что написал заявление об уходе с поста главы комитета по собственному желанию, окончательное решение по нему вынесет Совфед 12 июля. Сенатор объяснил свое решение необходимостью ротации и своим желанием "сменить ритм жизни". По его словам, он остается сенатором от Хабаровского края.

Озеров также назвал домыслами сообщения о том, что его уход связан с не сложившимися отношениями с министром обороны Сергеем Шойгу. По словам сенатора, с Шойгу его "связывает многолетняя совместная работа и взаимопонимание", а также игра в одной футбольной команде.