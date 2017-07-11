СМИ узнали о новой должности постпреда России при НАТО Грушко

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко займет должность заместителя министра иностранных дел РФ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее газета " Известия " со ссылкой на источники в российском МИД сообщила, что Москва рассматривает возможность понижения уровня представительства при Североатлантическом альянсе до временного поверенного. Сообщалось, что это может произойти после того, как Грушко покинет свой пост. Такие меры, по данным газеты, связаны с тем, что НАТО не настроена на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны.

"Источники… в российском внешнеполитическом ведомстве уточняют, что Александр Грушко сменит Алексея Мешкова, занимающего пост заместителя главы МИД РФ, но уже готовящегося к отправке послом в Париж", — пишет газета.

По данным собеседников издания, нынешний посол России во Франции Александр Орлов после возвращения в Москву, скорее всего, выйдет на пенсию.