Главный архитектор Крыма покидает свой пост

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Главный архитектор республики Крым Анна Царева написала заявления об увольнении по собственному желанию, сообщает пресс-служба крымского правительства.

Глава Крыма Сергей Аксенов в конце декабря 2016 года освободил от работы главного архитектора Александра Кузнецова и сообщил, что должность займет архитектор из Москвы Анна Царева.

"Соответствующий указ (об увольнении Царевой — ред.) будет вскоре опубликован на официальном портале правительства республики Крым", — говорится в сообщении.

Ранее Аксенов сообщал, что главный архитектор будет подчиняться непосредственно ему для наведения порядка в градостроительной сфере полуострова.

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