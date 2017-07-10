Россия поднимет в ОБСЕ вопрос об опасном курсе НАТО на сдерживание Москвы

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москва на неформальной министерской встрече ОБСЕ в Мауэрбахе поднимет вопрос об опасном курсе НАТО по военно-политическому сдерживанию РФ, говорится в комментарии МИД России.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 11 июля примет участие во встрече. В МИД РФ сообщили, что "прорабатываются возможности проведения "на полях" неформальной министерской встречи ОБСЕ кратких двусторонних контактов Лаврова с министрами других стран".

"Ожидается, что в центре внимания будет кризисная ситуация в сфере европейской безопасности. Намерены поднять вопрос об опасном курсе НАТО по военно-политическому сдерживанию России, который проявляется в наращивании военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с Россией регионах, росте интенсивности военных маневров с привлечением стран-партнеров альянса. Большинство учений имеет антироссийскую направленность и носит провокационный характер", — говорится в документе.

В министерстве отметили, что в ходе неформальной министерской встречи "намерены привлечь внимание участников к перекосам в работе самой ОБСЕ, ее тематической и географической несбалансированности".

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет в Вене 7-8 декабря.