Выборы президента должны сплотить общество, считает Матвиенко

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Выборы президента РФ, которые пройдут в марте 2018 года, должны способствовать сплочению, а не раздору в российском обществе, заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с молодыми законодателями.

"Страна вступает в избирательный цикл. Задача всех органов власти — обеспечить легитимность, прозрачность выборов, повысить доверие наших граждан к выборам, чтобы президентская кампания способствовала сплочению, а не раздору в российском обществе", — сказала спикер.

Она подчеркнула, что в ходе избирательной кампании должна быть честная конкуренция. Парламентарий также указала, что кампания должна проходить в четко оговоренные законом временные сроки. При этом, по ее словам, кто-то из политиков "уже дал фальстарт".

Матвиенко также добавила, что курс государственного развития не должен быть подвержен никаким искусственным корректировкам.