МИД заявил, что Совет Европы не должен слепо следовать решениям ПАСЕ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москва предостерегает Совет Европы от следования решениям ПАСЕ, при которых государства могут стать заложниками неверных стереотипов, говорится в комментарии МИД РФ в связи с решением приостановить взносы в Совет Европы.

"Участие любой делегации в работе ПАСЕ в отсутствие указанных полномочий лишено смысла. Соответственно, заявления о том, что российская делегация якобы "по своей воле" покинула Ассамблею, безосновательны. Тем не менее, как указано в Заявлении от 30 июня с.г., Российская Федерация продолжает полноценно работать в Совете Европы, включая выполнение обязательств по конвенциям, в которых она уже принимает участие", — говорится в комментарии МИД России.

В министерстве отметили, что федеральные органы всех властей активно работают "над присоединением к целому ряду других конвенций СЕ, т.е. над развитием общеевропейского правового пространства от Атлантического до Тихого океана на основе права Совета Европы как одной из основ равноправного и взаимовыгодного сотрудничества государств континента".

"Необходимо избежать ситуации, когда, следуя решениям Ассамблеи, правительства государств-членов Совета Европы могут стать заложниками ложных стереотипов и заявленных ею фальшивых целей конфронтации. Убеждены, что у Парламентской ассамблеи, как консультативного органа Совета Европы, нет ни прав, ни мандата на подобные действия", — добавили в министерстве.

В России исходят из того, что одной из мер на пути преодоления кризиса в ПАСЕ стало бы скорейшее внесение в ее Регламент положения о том, что никто не имеет права лишить избранных депутатов их полномочий, кроме их избирателей на очередных выборах, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.