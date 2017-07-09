Песков о протестах во время G20 в Гамбурге: хулиганство случается

Во время акции протеста в дни проведения саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

Во время акции протеста в дни проведения саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

РИА НОВОСТИ. ПЕСКОВ О ДЕЙСТВИЯХ АНТИГЛОБАЛИСТОВ ВО ВРЕМЯ G20 В ГАМБУРГЕ: ХУЛИГАНСТВО СЛУЧАЕТСЯ, НО ОНО НИКАК НЕ МЕШАЛО САММИТУ