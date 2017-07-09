Путин рассказал о значении цифровых технологий для развития России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Внедрение цифровых технологий является серьезным ресурсом для развития России, Москва намерена сотрудничать в этой сфере с Японией, Германией и рядом других стран, заявил президент Владимир Путин.

"В широком внедрении передовых, в том числе цифровых технологий, мы видим мощный ресурс для развития России. Это важно и для успешного сотрудничества с другими странами, в том числе и с теми, которые представляют наши иностранные гости в зале и на этой выставке", — сказал Путин на церемонии открытия выставки "Иннопром".

У России, по словам главы государства, имеются общие интересы в сфере развития цифровых технологий с рядом стран, в частности с Японией, Германией. "Будем их решать на паритетной и взаимовыгодной основе", — добавил Путин.

Ранее Путин призвал совершить рывок в сфере развития цифровой экономики, поскольку "каменный век закончился", и Россия может оказаться в зависимости от лидеров, которые успешно развивают это направление.Президент привел слова бывшего министра нефти одной из арабских стран, который сказал: "Каменный век закончился не потому, что камни кончились. А потому что появились новые технологии".

"Вот они появляются в мире, и тот, кто опоздает в этом соревновании, он мгновенно, я хочу это подчеркнуть, во всяком случае очень быстро попадет в полную зависимость от лидеров этого процесса. Россия не может ни в коем случае этого допустить. И главное, что у нас есть все шансы, все возможности использовать те факторы, о которых я уже сказал, а их нужно максимально использовать — все, что я сказал, это нам нужно сегодня, это по максимуму нужно использовать для того, чтобы обеспечить этот рывок и прорыв в будущее", — добавил глава государства.