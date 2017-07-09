Пушков: в сфере кибербезопасности никто не может доверять никому

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в вопросах кибербезопасности речь идет не о доверии, а об уязвимости: союзники США также не могут доверять Вашингтону после скандалов с прослушкой.

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN заявила, что США никогда не будут доверять России в вопросах кибербезопасности, добавив, что США держат ближе тех, кому не доверяют, "чтобы за ними всегда можно было присматривать".

"В этой сфере никто не может доверять никому. И союзники США не могут доверять Вашингтону, особенно после скандалов с прослушкой Агентства национальной безопасности (АНБ). Все уязвимы", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Также сенатор добавил, что здесь речь идет не о доверии, а об обоюдной уязвимости, которая требует соглашения.

В 2015 году WikiLeaks опубликовал новые данные о масштабах слежки американцев в Германии, в частности о том, что Агентство нацбезопасности США прослушивало телефоны трех последних канцлеров Германии: Ангелы Меркель, Герхарда Шрёдера и Гельмута Коля. Была также опубликована информация о прослушке американцами личного мобильного Меркель. Также французские и немецкие СМИ со ссылкой на портал опубликовали данные о шпионаже АНБ за представителями французского и немецкого политического класса и бизнесменами, в том числе за тремя последними президентами Франции.