МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин четко обозначил позиции России по всем ключевым вопросам саммита G20, не оставив ни малейших возможностей для недружественных толкований; этот посыл должен быть услышан основными игроками, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич по итогам пресс-конференции президента.

"Президент разъяснил позицию страны по всем ключевым вопросам, поднимавшимся на саммите, — ситуации в Сирии, на Украине, по своим взаимоотношениям с Дональдом Трампом, не оставив даже малейших возможностей для каких-то вольных недружественных толкований. Что называется, имеющий уши да услышит", — сказал сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что по сирийской тематике глава государства подтвердил свою позицию, отметив, что будущее Башара Асада будет решаться "вне зависимости от пожеланий администрации США".

"Что касается взаимоотношений с американским президентом, то личный контакт установлен. Последнее принципиально важно. Конечно, разногласия между Россией и США, имеющие в своей основе, прежде всего, интересы геополитического характера, никуда не денутся. Но спорные проблемы будут решаться куда успешнее, если заработает, так сказать, субъективный фактор", — отметил он.

По мнению Клинцевича, по итогам саммита можно смело говорит о том, что Россия укрепила свои позиции в мире.

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