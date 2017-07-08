МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин четко обозначил позиции России по всем ключевым вопросам саммита G20, не оставив ни малейших возможностей для недружественных толкований; этот посыл должен быть услышан основными игроками, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич по итогам пресс-конференции президента.
"Президент разъяснил позицию страны по всем ключевым вопросам, поднимавшимся на саммите, — ситуации в Сирии, на Украине, по своим взаимоотношениям с Дональдом Трампом, не оставив даже малейших возможностей для каких-то вольных недружественных толкований. Что называется, имеющий уши да услышит", — сказал сенатор.
Клинцевич подчеркнул, что по сирийской тематике глава государства подтвердил свою позицию, отметив, что будущее Башара Асада будет решаться "вне зависимости от пожеланий администрации США".
По мнению Клинцевича, по итогам саммита можно смело говорит о том, что Россия укрепила свои позиции в мире.
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