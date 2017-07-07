Аксенов назначил нового министра энергетики Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил региональным министром топлива и энергетики Вадима Белика, а обязанности министра ЖКХ временно возложил на Марину Горбатюк, которая назначена первым замминистра. Указы главы республики опубликованы на официальном сайте крымского правительства.

Ранее Аксенов сообщил об отставке трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова.

На сайте правительства также опубликован указ об отставке вице-премьера Бориса Зимина. Предполагается, что он займет пост главы крымского нефтегазодобывающего предприятия "Черноморнефтегаз".

В пятницу на внеочередной сессии крымского парламента новым министром курортов и туризма была согласована кандидатура руководителя регионального представительства МИА "Россия сегодня" — "РИА Крым" Вадима Волченко.

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