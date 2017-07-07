Силуанов прокомментировал выступление Трампа на G20

Дональд Трамп во время беседы с Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Дональд Трамп во время беседы с Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Выступления президента США Дональда Трампа на саммите G20 были обычными для главы крупнейшей экономики, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его мнению, несмотря на дискуссии на саммите G20, нельзя сказать, что чьи-то выступления были эксцентричными.

"Я не участвовал в переговорах, которые проводил наш президент с президентом США. Что касается участия президента Соединённых Штатов в "двадцатке", я не могу согласиться с вашим выводом. Это были обычные выступления, это была заявлена позиция страны — в данном случае Соединенных Штатов Америки, и я не могу сказать, что эта позиция каким-то образом эксцентричная и так далее, отличалась от других выступлений. Выступления были обычные для президента страны — крупнейшей экономики мира", — сказал Силуанов журналистам, комментируя вопрос об эксцентричности выступлений Трампа.

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