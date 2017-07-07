Игорь Руденя вошел в пятерку лидеров медиарейтинга

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя занял 4-е место в рейтинге медийной активности глав субъектов РФ в июне и вошел в двадцатку общероссийского списка, поднявшись сразу на шесть позиций, сообщает пресс-служба кабинета министров области.

Эксперты информационно-аналитической системы "Медиалогия", составившие рейтинг, отметили богатую и динамичную информационную повестку в Тверской области в июне.

"Вопреки традиционному летнему затишью, Верхневолжье, с подачи губернатора, продолжает генерировать значимые новости. Журналисты отметили довольно успешное участие тверской делегации в ПМЭФ, где регион впервые разместил свой собственный презентационный стенд, а губернатор подписал соглашения о сотрудничестве с банком ВТБ и "Роснефтью". Большой отклик в СМИ был по итогам визита в Тверскую область Патриарха Кирилла и масштабных торжеств по случаю 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского. Продолжаются публикации о прошедшем в регионе национальном туристском форуме "Реки России", где достигнуты важные договоренности в рамках ГЧП между правительством Тверской области и крупнейшими круизными туроператорами страны", — приводит пресс-служба слова члена региональной Общественной палаты Алексея Моторкина.

По его мнению, Руденя активно позиционирует Тверскую область как регион, находящийся в центре экономической и культурной жизни. Это касается не только событийных мероприятий, но и важных управленческих решений.

"В конце июня по поручению губернатора были разработаны и утверждены правительством Тверской области единые стандарты ремонта дорог. Этот документ задает высокий уровень производственной культуры и существенно снижает коррупционные риски. Учитывая репутационную значимость "дорожного вопроса" лично для Рудени, это, безусловно, одно из самых знаковых решений губернатора за время его работы в Тверской области", — подчеркнул эксперт.

Медиаиндекс, на основе которого составлен рейтинг губернаторов, рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией "Медиалогия" совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR.

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