Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы СМИ во время встречи

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ГАМБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ во время своей двусторонней встречи на саммите G20 в Гамбурге, несмотря на сильнейший ажиотаж вокруг переговоров.

Главы двух государств прошли в комнату переговоров, после чего туда пригласили журналистов. Лидеры к этому моменту уже заняли места в креслах, рядом с ними сидели главы внешнеполитических ведомств.

Журналисты, которых было немногим более 30 человек, моментально заполнили комнату. После этого сначала Трамп, а затем Путин сказали несколько слов, согласившись с важностью такого прямого диалога. Сделав эти краткие заявления, лидеры дали понять, что открытая для прессы часть встречи завершилась.

Журналисты наперебой стали выкрикивать свои вопросы, заглушая друг друга. Путин и Трамп не отреагировали на эти просьбы и продолжили вполголоса разговаривать. Однако из-за настойчивости представителей СМИ Путин и Трамп обменялись рукопожатиями, причем для верности дважды.

Суета представителей СМИ вызвала улыбки и у президентов, и у министров. После того, как журналисты удалились, встреча продолжилась в закрытом режиме.

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