В Госдепе заявили, что Трамп хочет более тесно сотрудничать с Россией

РИГА, 7 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заинтересован в более плотном сотрудничестве с Россией, в частности, в борьбе с международным терроризмом, заявил в эфире радио Baltkom официальный представитель госдепартамента США Джошуа Бейкер, комментируя встречу лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Внутри США любая тема, связанная с Россией, всегда вызывает много интереса. Президент Трамп действительно хочет, чтобы в отношениях между США и Россией было улучшение. Мы видим пространство для сотрудничества. Это касается сирийского конфликта, украинского конфликта. Мы хотим, чтобы Россия играла большую роль в борьбе против международного терроризма и в разгроме ИГИЛ* ", — сказал Бейкер.

Он не подтвердил прозвучавшую в СМИ информацию о том, что европейские лидеры устроили Трампу "холодный примем" в связи с его политическими решениями.

"Я не согласен, что прием был холодным, у США хорошие отношения с Германией, хорошие отношения с Францией. Как вы знаете, Трамп отправится в Париж, чтобы отметить там День взятия Бастилии. Трамп понимает, что самый важный союзник США — это Европа", — сказал Бейкер.

* Запрещенная в России террористическая организация