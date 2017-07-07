Россияне поделились мнением о роли президента в решении проблем на местах

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Больше половины россиян — 55% — считают, что после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и его вмешательства местные власти будут оперативнее решать локальные проблемы, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно исследованию, 55% опрошенных сказали, что после вмешательства Путина местные власти будут решать локальные проблемы оперативнее, 38% респондентов полагают, что ничего не изменится, еще 8% не смогли ответить. Отмечается, что большинство жителей страны (67%) считают, что президент обычно не знает о подобного рода проблемах и узнает о них от случая к случаю, 22% — уверены в обратном, еще 11% — затруднились ответить.

По данным опроса, больше половины россиян (52%) считают неправильным, что президент решает локальные проблемы, 44% респондентов сказали об обратном, 5% — не смогли ответить. Те, кто поддерживают вмешательство президента в решение проблем на местах, считают, что местные чиновники не решают проблемы (12%), для их решения нужно вмешательство президента (8%), это обязанность президента (7%) и что глава государства должен контролировать работу чиновников (6%). Россияне с противоположной точкой зрения отмечают, что это обязанность местных властей (29%), это не президентский уровень, президент должен решать более крупные задачи (11%).

Примерно поровну разделились мнения россиян в вопросе, который касается ответственности президента за происходящее на местах. Так, 51% респондентов сказали социологам, что за местные проблемы отвечают только местные власти, в то время как 42% опрошенных заявили, что за происходящее на местах несет ответственность президент.

О том, что после прямой линии с президентом России по его указанию была закрыта свалка в подмосковной Балашихе, слышали и знают около 67% россиян, примерно треть опрошенных призналась, что слышит об этом впервые. По мнению 68% респондентов, эту проблему можно было решить без вмешательства президента, четверть думают об обратном.

В целом, согласно опросу, большинству россиян (70%) было интересно следить за прямой линией, 26% она была не интересна. Отмечается, что большинство россиян (81%) считают нужной ежегодную прямую линию с президентом России, 15% говорят, что можно обойтись без нее или проводить реже. Опрос проведен 1–2 июля в 104 населенных пункта 53 регионах России среди 1500 респондентов.