ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Открытие перекрестных годов России в Японии и Японии в России состоится 26 мая 2018 года в Большом театре в Москве, сообщил в пятницу в Токио первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

"Наши лидеры определились, что старт перекрестным годам будет дан в Большом театре 26 мая будущего года. У нас есть достаточно времени для того, чтобы достаточно подготовиться ко всем мероприятиям года на высоком уровне", — сказал Игорь Шувалов на встрече с cопредседателем оргкомитета Фестиваля российской культуры в Японии Масахико Комурой.

По словам Шувалова, "несмотря на то, что между нашими странами нет до сих пор мирного договора, есть огромный интерес в России к Японии, во всех сферах: и в сфере экономики, и политики и культуры".

"И мы видим такой интерес к России в Японии", — отметил первый вице-премьер.

Комура представил Шувалову проект логотипа для перекрестных годов в виде круга из стилизованных фигур синего и красного цветов, смыкающихся в рукопожатии.

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2018 году перекрестных годов России и Японии. Этим документом утверждается состав организационного комитета по подготовке мероприятий, с российской стороны его возглавит Игорь Шувалов.

В оргкомитет также войдут спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (координатор работы российской части), замминистра Минкомсвязи Алексей Волин, заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский и другие чиновники.

Шувалов и Комура должны подписать протокол о подготовке к проведению перекрестных годов России в Японии и Японии в России. После этого они примут участие в открытии 12-го фестиваля России в Японии.