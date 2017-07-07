ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Открытие перекрестных годов России в Японии и Японии в России состоится 26 мая 2018 года в Большом театре в Москве, сообщил в пятницу в Токио первый вице-премьер России Игорь Шувалов.
По словам Шувалова, "несмотря на то, что между нашими странами нет до сих пор мирного договора, есть огромный интерес в России к Японии, во всех сферах: и в сфере экономики, и политики и культуры".
"И мы видим такой интерес к России в Японии", — отметил первый вице-премьер.
Комура представил Шувалову проект логотипа для перекрестных годов в виде круга из стилизованных фигур синего и красного цветов, смыкающихся в рукопожатии.
В оргкомитет также войдут спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (координатор работы российской части), замминистра Минкомсвязи Алексей Волин, заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский и другие чиновники.
Шувалов и Комура должны подписать протокол о подготовке к проведению перекрестных годов России в Японии и Японии в России. После этого они примут участие в открытии 12-го фестиваля России в Японии.