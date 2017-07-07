Мэров Ялты и Судака выберут из местных жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Новые главы городских администраций Ялты и Судака будут выбраны из местных жителей, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко. Глава городской администрации Судака Владимир Серов назначен на должность вице-премьера крымского правительства.

"Предложения есть и по Судаку и по Ялте. Они сейчас сверяются. Все местные из этих регионов, привозить никого нельзя, опыт показал, что это не очень работает, — сказал Константинов журналистам. — Назначение — это полномочия местных советов, будем с ними советоваться. Очень важно в этой связи, когда происходит смена власти местного самоуправления, что назначение кандидатуры должно очень тщательно быть сверено с избирателями на месте. Это принципиально, и это главное".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>