Назначенный вице-премьером Крыма Серов будет курировать энергетику и ЖКХ

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Назначенный вице-премьером крымского правительства Владимир Серов заявил, что будет курировать вопросы ЖКХ, энергетики и транспорта.

"Главой республики поставлены задачи и цели, которые надо реализовать в трех министерствах, которые буду я курировать. Это министерство транспорта, министерство жилищно-коммунального хозяйства и министерство топлива и энергетики", — сказал Серов журналистам.

Он пообещал, что все его действия будут "выверенными и взвешенными".

Кандидатура Серова была согласована в качестве вице-премьера крымского правительства на внеочередной сессии парламента республики в пятницу. Ранее он занимал пост главы администрации городского округа Судак.

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