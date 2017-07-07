Назначенный вице-премьером Крыма Серов будет курировать энергетику и ЖКХ

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Назначенный вице-премьером крымского правительства Владимир Серов заявил, что будет курировать вопросы ЖКХ, энергетики и транспорта.
Он пообещал, что все его действия будут "выверенными и взвешенными".
Кандидатура Серова была согласована в качестве вице-премьера крымского правительства на внеочередной сессии парламента республики в пятницу. Ранее он занимал пост главы администрации городского округа Судак.
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