Шувалов проводит в Токио встречу с главой МИД Японии

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов и глава МИД Японии Фумио Кисида встретились в пятницу в Токио в качестве сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

"Мы выполняем поручение наших лидеров, чтобы снять экономические и политические вопросы, которые у нас есть, чтобы встреча лидеров в сентябре в рамках Восточного экономического форума была плодотворной", — сказал на открытии встречи Шувалов.

При этом он выразил надежду на то, что проведение в Екатеринбурге выставки "Иннопром-2017" с участием около 170 компаний из Японии станет "совместным российско-японским успехом".

Со своей стороны Фумио Кисида сообщил Шувалову, что японская сторона "постепенно и тщательно продвигает процесс подготовки конкретных к ВЭФ решений", и выразил надежду на плодотворную дискуссию для достижения общего понимания задач обеих сторон в разных областях.

По словам Кисиды, благодаря частым встречам премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путины отношения между двумя странами "развиваются в позитивном русле".

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов находится в Японии с визитом, в ходе которого он ранее в пятницу провел встречу с министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

Стороны обсуждают подготовку к встрече лидеров двух стран в сентябре во Владивостоке в рамках ВЭФ. Вечером Шувалов примет участие в церемонии открытия Фестиваля российской культуры в Японии.