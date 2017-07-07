Глава представительства МИА "Россия сегодня" стал министром курортов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Руководитель регионального представительства МИА "Россия Сегодня" — "РИА Крым" Вадим Волченко возглавил министерство курортов и туризма Крыма.

Накануне глава республики Сергей Аксенов анонсировал отставку прежнего министра Сергея Стрельбицкого из-за "нехватки жесткости". При этом Аксенов поблагодарил его за самоотдачу и большой вклад в развитие отрасли. Стрельбицкому предложили должность первого заместителя главы министерства.

Отставку министра утвердили на внеочередной сессии регионального парламента. На этом же заседании депутаты согласовали назначение Волченко.

Вадим Волченко родился в 1974 году в Москве. В 1998 году окончил Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского по специальности "лечебное дело".

До событий "крымской весны" Волченко возглавлял комитет по информации в правительстве региона. С 2014 года он руководит представительством МИА "Россия Сегодня" — "РИА Крым", которое было развернуто в республике после воссоединения с Россией.

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