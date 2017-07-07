Парламент Крыма согласовал отставку главы Минтуризма Стрельбицкого

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий официально освобожден от занимаемой должности, его отставку согласовал крымский парламент.
"Согласовать освобождение от должности министра курортов и туризма республики Крым Стрельбицкого Сергея Валентиновича", — говорится в решении, принятом на внеочередной сессии крымского парламента в пятницу.
Стрельбицкий занимал должность министра с июня 2015 года.
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