Парламент Крыма согласовал отставку главы Минтуризма Стрельбицкого

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий официально освобожден от занимаемой должности, его отставку согласовал крымский парламент.

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении отправить в отставку Стрельбицкого. По его словам, министра решено уволить по причине "нехватки жесткости". В то же время Аксенов поблагодарил министра за самоотдачу и значительный вклад в развитие отрасли. Отставку Стрельбицкого требовалось согласовать на внеочередной сессии регионального парламента в пятницу.

"Согласовать освобождение от должности министра курортов и туризма республики Крым Стрельбицкого Сергея Валентиновича", — говорится в решении, принятом на внеочередной сессии крымского парламента в пятницу.

Стрельбицкий занимал должность министра с июня 2015 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>