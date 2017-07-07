Министр экономики Японии встретится с Орешкиным и Мантуровым

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил на встрече с первым вице-премьером России Игорем Шуваловым, что в субботу направится в Россию, где проведет встречи с министром экономического развития Максимом Орешкиным и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

"Завтра я еду в Россию в четвертый раз и проведу встречи с министром экономического развития Орешкиным и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. В прошлый раз на нашей с вами встрече мы договорились обсудить результаты визита премьер-министра (Синдзо) Абэ в Россию и конкретизацию плана экономического сотрудничества в виду проведения в сентябре Восточного экономического форума", — сказал Сэко.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров России и Японии пройдет также и в сентябре во Владивостоке — на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Сэко подчеркнул, что знает о позитивном продвижении плана, но хотел бы в ходе встречи с Игорем Шуваловым "убедиться в этом, а также обсудить продвижение работ по достижению результатов реализации плана экономического сотрудничества в преддверии Восточного экономического форума в сентябре".

Шувалов находится в Японии с визитом, в ходе которого он проводит встречи с главой МИД Японии Фумио Кисидой и министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. Стороны обсудят подготовку к встрече лидеров двух стран в сентябре во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Вечером в пятницу Шувалов примет участие в церемонии открытия Фестиваля российской культуры в Японии.