На ассамблею МПС в Петербурге пригласили фигурантов "черного списка"

МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на заседании общего комитета по ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности пригласил всех западных парламентариев, в том числе попавших под ответные "черные списки" РФ, посетить сессию Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге.

"137-я сессия Ассамблеи Межпарламентского союза пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 октября этого года. Россия как хозяйка проведения Ассамблеи гарантирует отсутствие каких-либо ограничений для участия в сессии всех заявленных парламентариев, включая тех, кто был занесен в российский стоп-лист, принятый в ответ на введение санкций со стороны ряда западных стран", — сказал Джабаров.