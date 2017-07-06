Горбачев рассказал, чего ждет от предстоящей встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Сейчас в отношениях России и США нужен импульс от лидеров, как это произошло в Рейкьявике в 1986 году, надо наладить механизм взаимодействия не по каким-то отдельным пунктам, а по всем проблемам, заявил РИА Новости в четверг экс-президент СССР Михаил Горбачев в преддверии встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Прежде всего, хорошо, что эта встреча наконец-то состоится. Но жаль, что это происходит только сейчас. И до сих пор у наших стран нет совместной конструктивной повестки дня. Упущено много времени, надо его наверстывать. Надо восстанавливать доверие", — убежден бывший советский лидер.

Он вспоминает, что "в свое время президента Рейгана люди в его собственной администрации буквально не пускали на встречу в Женеву". "Но он не поддался давлению. А мы, со своей стороны, подошли к встрече с серьезными конструктивными предложениями", — отметил собеседник агентства.

"Сейчас нужен импульс от лидеров, как это произошло в Рейкьявике в 1986 году. Надо всё положить на стол переговоров и наладить механизм взаимодействия. Не по каким-то отдельным пунктам, даже важным, а по всем проблемам", — подчеркнул Горбачев.

О предстоящей встрече президентов России и США

Комментарий М.С. Горбачева



Прежде всего, хорошо, что эта встреча наконец-то состоится. Но жаль, что это происходит только сейчас. И до сих пор у наших стран нет совместной конструктивной повестки дня. Упущено много времени, надо его наверстывать. Надо восстанавливать доверие.

В свое время президента Рейгана люди в его собственной администрации буквально не пускали на встречу в Женеву. Но он не поддался давлению. А мы, со своей стороны, подошли к встрече с серьезными конструктивными предложениями.

Сейчас нужен импульс от лидеров, как это произошло в Рейкьявике в 1986 году. Надо всё положить на стол переговоров и наладить механизм взаимодействия. Не по каким-то отдельным пунктам, даже важным, а по всем проблемам.

Как бы ни было трудно, я уверен, что выйти на конструктивное взаимодействие можно. На это надеются люди в России и в США, и я уверен, это нужно всему миру, который устал от напряженности и не хочет новой холодной войны.