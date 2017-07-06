В Госдуме предлагают изменить формат "правительственного часа"

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по регламенту и организации работы выступил с предложением изменить формат проведения "правительственного часа", сделав такие мероприятия тематическими, заявила глава комитета Ольга Савастьянова.

"Мы предлагаем правительственные часы проводить не просто с участием вице-премьеров и министров. Мы предлагаем их сделать тематическими… Все-таки, когда заявлена тема, эта тема – проблема, эта проблема обсуждается комплексно, (находится) решение и тогда… есть возможность более видимого для людей результата достигнуть", — сказала Савастьянова журналистам в четверг по итогам заседания комитета.

Со слов депутата, поменять формат правительственного часа комитет предлагает уже с первого пленарного заседания осенний сессии. Темы таких мероприятий будут предлагаться профильными комитетами и утверждаться советом Госдумы РФ.

"На следующей неделе на совете Думы будет рассматриваться и тематика правительственных часов и, соответственно, этот формат… Сейчас у нас там (в предложении) стоит первый министр по чрезвычайным ситуациям, а потом – министр образования на сентябрь", — добавила Савастьянова.