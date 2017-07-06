Путин и Нетаньяху обсудили борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-израильского сотрудничества. В контексте совместных усилий в борьбе с международным терроризмом обсуждалась проблематика ближневосточного урегулирования и ситуация в Сирии", — говорится в сообщении.