Темы выдвижения Путина кандидатом на выборах-2018 пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Вопрос участия Владимира Путина в предстоящих в 2018 году выборах президента РФ не фигурирует на повестке дня Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее РБК сообщило о намерениях действующего президента РФ выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах: по информации издания, Путин будет баллотироваться на предстоящих выборах как самовыдвиженец.

"Эта тема не фигурирует на повестке дня, ее просто нет пока", — ответил Песков на вопрос, будет ли Путин выдвигаться на выборах в президенты в качестве самовыдвиженца, и не поступало ли ему предложений от "Единой России" о возможности выдвинуть его в качестве кандидата.

О своих планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В феврале 2016 года партия "Яблоко" приняла решение о выдвижении Григория Явлинского своим кандидатом в президенты.