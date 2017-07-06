Путин и Назарбаев обсудили по телефону итоги переговоров по Сирии в Астане

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым итоги переговоров по Сирии в Астане, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

В Астане в среду завершился пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации.

"В ходе состоявшегося 6 июля 2017 года телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с Днем рождения. Обсуждена проблематика урегулирования сирийского кризиса – с учетом итогов V Международной встречи по Сирии, прошедшей в Астане 4-5 июля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Путин направил Назарбаеву поздравительную телеграмму.

Предыдущие четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.