Песков заявил, что Путин готов ответить Трампу на вопрос о геях в Чечне

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В случае если в ходе встречи глав России Владимира Путина и США Дональда Трампа будет поднят вопрос о сексуальных меньшинствах, то на него последует ответ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Организация под названием Human Rights Campaign, защищающая права ЛГБТ-меньшинств, обратилась с открытым письмом к президенту США, призывая его поднять вопрос о положении секс-меньшинств в Чечне обсудить его с Путиным, в частности, принять меры по недопущению таких действий, а также предоставить представителям ЛГБТ политическое убежище в США.

"Если он (вопрос) будет поднят, то тогда и какой-то ответ последует. Мы проинформируем вас, если этот вопрос будет поднят", — сказал Песков, отвечая, каков будет ответ России, если вопрос на эту тему будет поднят.

"Я не читал это письмо. Вы знаете, это письмо американской организации американскому президенту. Наверное, это вопрос для обсуждения, для дискуссии между американской организацией и главой государства США", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков отрицательно ответил на вопрос, может ли он что-нибудь сказать по положению представителей ЛГБТ в Чечне.