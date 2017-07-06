Электоральный рейтинг ЕР к концу июня составил 47%, показал опрос

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Электоральный рейтинг "Единой России", в середине июня составлявший 50,9%, к концу месяца снизился до 47%, колебания показателей поддержки других парламентских партий в течение месяца были в пределах 2 процентных пунктов, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Рейтинги составлены на основе данных всероссийских опросов "ВЦИОМ-Спутник", которые проводились в 2017 году. Ежедневно в опросе принимают участие 600 респондентов в возрасте от 18 лет из не менее 80 регионов России. ВЦИОМ приводит среднее значение за неделю опроса, таким образом, объем выборки составляет 4,2 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность для этой выборки не превышает 1,9%.

"Электоральный рейтинг партии "Единая Россия" в середине июня достиг 50,9% (среднее значение по данным опросов 12-18 июня), однако в последние недели месяца снизился до 47,4-47,8%", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Среди других парламентских партий колебания электоральных показателей в июне не превышали 2%, уточняют социологи. "За неделю 26 июня — 2 июля показатель декларируемой поддержки ЛДПР составил 12,1%, КПРФ — 9,8%, "Справедливой России" — 4,8%", — отмечено в материалах опроса.

Общий уровень поддержки непарламентских партий составил в последнюю неделю 5,4%, а максимум за июнь продемонстрировал в середине месяца (12-18 июня) — 6,4%.

Кроме того 13,2% респондентов в конце июня сказали, что не пришли бы голосовать, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, тогда как на протяжении трех предыдущих недель месяца доля ответивших так составляла 11,5-11,6%.