Госдума не рассмотрела проект о штрафах за нарушение закона о мессенджерах

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума не успела рассмотреть законопроект о введении штрафов до одного миллиона рублей за несоблюдение мессенджерами норм законодательства, который стоял в повестке заседания на среду.

Ранее профильный комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал законопроект к принятию.

Госдума 14 июня приняла в первом чтении базовый законопроект, который обязывает идентифицировать пользователей мессенджеров по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия. Этот документ также определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями.

В среду планировалось рассмотреть сопутствующий законопроект, который вводит административную ответственность для мессенджеров за несоблюдение ими норм закона. Однако ввиду насыщенной повестки пленарного заседания депутаты этого сделать не успели.