США не удастся вбить клин между Россией и Китаем, считает эксперт

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Попытки США вбить клин в стратегическое партнерство России и Китая практически невозможны, считает директор Института Дальнего Востока РАН, профессор МГИМО МИД РФ Сергей Лузянин.

"Теоретически всегда есть варианты разные в мировой политике, но в данном случае, в случае российско-китайского стратегического партнерства, любые попытки США вбить клин или как-то использовать свою близость, США с Китаем, особенно по экономическому треку, практически невозможны", — заявил он в ходе видеомоста Москва — Пекин, организованного МИА "Россия сегодня".

При этом эксперт отметил, что в последние недели отношения США и КНР опять вошли в фазу неопределенности.

"Мы знаем, что два с половиной месяца назад состоялись успешные для Пекина и Вашингтона переговоры в Калифорнии и эти отношения, казалось бы, особенно по экономической части, вышли на такой высокий уровень. Буквально в течение последних двух недель мы видим жесткие сигналы Вашингтона в отношении Китая. Президент США Дональд Трамп говорит, что хотел бы ввести 20% импортную пошлину на китайскую сталь, послал военные корабли в спорную зону Южно-Китайского моря, где островные вопросы не разрешены. И отношения США и Китая, естественно, вошли опять в фазу неопределенности и полуконфликтности, пока еще явно не выраженной", — добавил он.

В этом свете, указал Лузянин, просматривается ошибочная гипотеза некоторых экспертов, которые считают, что Китай на саммите G20 в Гамбурге якобы может стать неким посредником, который мог бы сблизить РФ и США. "Еще неизвестно, кто кого в ближайшее время будет сближать", — заключил эксперт.